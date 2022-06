Comissão Europeia aprova apoio de 160 milhões de euros para apoiar empresas afetadas por subida do gás natural

A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira a medida APOIAR Indústrias Intensivas em Gás, no valor de 160 milhões de euros, para suporte à liquidez das empresas mais afetadas pelos aumentos excecionalmente acentuados no preço do gás natural. O aviso vai ser publicado na próxima segunda-feira.



De acordo com uma nota à comunicação social do Ministério da Economia e do Mar, a decisão "permitirá a atribuição de um incentivo a fundo perdido que apoiará o tecido empresarial a preservar a capacidade produtiva e o emprego, num contexto particularmente desafiante, em consequência da agressão da Ucrânia pela Rússia".

"O apoio destina-se a empresas industriais com estabelecimentos no território continental cujos custos unitários de gás entre fevereiro e dezembro deste ano sejam pelo menos o dobro dos custos médios de 2021 e que estejam inseridas em setores com utilização intensiva de gás ou que tenham um custo total nas aquisições de gás em 2021 superior a 2% do volume de negócios anual", lê-se no comunicado.



As candidaturas podem ser inseridas através de formulário eletrónico simplificado disponível no Balcão 2020, no sítio na Internet https://balcao.portugal2020.pt.

Esta é uma das medidas que constam no pacote de medidas de emergência para conter o aumento dos preços na energia e alimentação, anunciado pelo Governo no passado mês de abril.