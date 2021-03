Comissão Europeia nomeia português para liderar Direção-Geral de Informática

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a nomeação do português Mário Campolargo para diretor-geral da Direção-Geral de Informática (DIGIT), apontando que conta com a sua capacidade para ajudar a concretizar a Estratégia Digital do executivo comunitário.

Em comunicado, a Comissão indica que Mário Campolargo passa a liderar com efeitos imediatos a DIGIT, onde já desempenhava as funções de diretor-geral adjunto desde 2016, sendo corresponsável pela coordenação estratégica e operacional global da direção-geral.

Apontando que Campolargo "desempenhou um papel-chave na transição da Comissão para o teletrabalho durante a pandemia da covid-19", o executivo comunitário afirma-se convicto de que "a sua excelente compreensão da gestão e fornecimento de soluções informáticas, bem como a sua forte capacidade de gestão" ajudarão a Comissão a cumprir os seus compromissos a nível da Estratégia Digital.

Funcionário da Comissão desde 1990, este antigo gestor de investigação também já foi diretor da 'Net Futures' na Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias, responsável pela Futura Internet (incluindo os sistemas da 5.ª geração e a Internet das Coisas) e 'Cloud'.

A Direção-Geral de Informática é o serviço da Comissão responsável pela prestação de serviços digitais que apoiam o trabalho quotidiano de outros serviços da Comissão e instituições da UE e contribuem para melhorar a colaboração entre as administrações públicas dos Estados-membros.