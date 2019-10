Comissão política do PSD reúne-se na próxima quarta-feira

A Comissão Política do PSD vai reunir-se na próxima na quarta-feira, dez dias depois das eleições legislativas em que o partido obteve 27,9% dos votos.A informação foi avançada pelo Expresso online e confirmada por fonte oficial do PSD à Lusa.Primeiro, reunirá a Comissão Permanente, núcleo duro da direção, e em seguida, a Comissão Política alargada, encontros em que serão analisados os resultados eleitorais.O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não esclareceu se irá continuar e recandidatar-se à liderança do partidos -- pelos estatutos do partido, deverão realizar-se eleições internas em janeiro --, tendo dito na noite eleitoral que será uma decisão tomada "com serenidade e ponderação".Na quarta-feira, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro já anunciou que será candidato às próximas diretas.