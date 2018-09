Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissário apoia desconto no IRS

Carlos Moedas disse que proposta do Governo para atrair emigrantes é “interessante”.

Por Beatriz Ferreira | 11:04

O comissário europeu para a Investigação, Inovação e Ciência, Carlos Moedas, mostrou-se ontem de acordo com a proposta apresentada pelo Governo de reduzir para metade o IRS dos emigrantes que regressem ao País.



"Todas as medidas que tenham a ver com incentivos para os que saíram voltarem são interessantes", disse, à margem da Universidade do Verão do PSD.



Carlos Moedas sublinhou ainda que são "também importantes os incentivos para as pessoas poderem ir para fora" para trabalhar, se o pretenderem.



O social-democrata participou ontem no evento do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, onde discursou e respondeu às perguntas dos alunos sobre ciência e política.



"Nunca se esqueçam que o populismo é de extrema-esquerda e de extrema-direita", afirmou, perante uma plateia de mais de 80 jovens.



Carlos Moedas assegurou ainda que Bruxelas vai "monitorizar" os fundos europeus atribuídos a Portugal como apoio pelos incêndios do ano passado, depois de o jornal ‘i’ noticiar que apenas metade das verbas chegarão aos concelhos afetados em outubro.