Comissões da MB Way com limites impostos

A proposta do PS que limita as comissões bancárias em plataformas eletrónicas como a MB Way foi esta quinta-feira aprovada na generalidade, no Parlamento. O travão às taxas esteve esta quinta-feira em debate com os vários partidos a acusarem a Banca de chantagem.Reações surgidas depois de a Associação Portuguesa de Bancos (APB) vir, em vésperas da discussão, afirmar que os limites às comissões poderão trazer dificuldades e obrigar a reduzir custos com pessoal e a diminuir a rede de balcões. Uma declaração que levou o PS, pela voz de Miguel Costa Matos, a dizer que a vontade de limitar as comissões "não pode ser motivo de ameaça".Mariana Mortágua, do BE, também reagiu: "Não cederemos à chantagem e pressões da Banca". Os Verdes consideraram "inaceitável" a posição da APB.O Parlamento não se vergou e aprovou algumas das propostas em debate, nomeadamente a do PS que limita as comissões em plataformas como a MB Way e limita também comissões na emissão do distrate. Entre outras, proíbe alterações unilaterais nas condições dos contratos de crédito ao consumo.CDS, Chega e Iniciativa Liberal não apresentaram propostas e foram acusados de estarem a tomar as dores da Banca.A proposta dos socialistas proíbe aos bancos cobrarem comissões em transferências em plataformas eletrónicas até 100 euros ou 500 euros durante o período de um mês ou 50 transferências num mês. Acima destes limites, a comissão bancária terá de ter um valor máximo a ser definido em decreto-lei.As propostas de BE, PCP e PAN, que proíbem na totalidade a cobrança de quaisquer comissões em plataformas eletrónicas, como a MB Way, passam todas para debate em comissão parlamentar por 60 dias.