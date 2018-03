Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissões e Governo empurram decisão

Precários veem pedidos recusados. Comissões estão a recusar aval de diretores.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Há precários do Estado que estão a ver os pedidos de regularização serem rejeitados porque as Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) – criadas pelos ministérios para darem parecer sobre a vinculação – "alegam que não se sentem competentes", não seguindo os pareceres de diretores e responsáveis de serviços.



Segundo o deputado bloquista José Soeiro, as comissões estão a empurrar a decisão para o Governo. Em causa estão, diz, "pessoas contratadas como estagiários" que chegaram a estar excluídos do processo de regularização.



"É incompreensível. O dirigente máximo, como um reitor ou um diretor, reconhece que o trabalhador desempenha funções permanentes e informa a respetiva CAB, mas estas dizem não se sentir competentes para apreciar esses casos e que o Governo é quem tem de se pronunciar." Isto apesar de as comissões serem compostas por representantes ministeriais, dos serviços e das associações sindicais."É o jogo do empurra", conclui o deputado.

Soeiro denuncia ainda casos de "investigadores sujeitos a boicote" pelos reitores.



Questionado pelo CM, o Ministério do Trabalho remeteu para amanhã, dia em que o dossiê vai a discussão em plenário, os números de integrações.



PORMENORES

Concursos "em janeiro"

A 18 de setembro de 2017, Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, disse que seria "possível avançar com concursos logo a partir de janeiro".



Ministérios "adiantados"

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional têm o "trabalho muito adiantado" mas não concluído, diz ao CM fonte oficial do Governo.



Mais de 31 mil pedidos

31 957 funcionários públicos pediram regularização do vínculo. No último debate quinzenal, António Costa disse que 805 pareceres foram homologados.