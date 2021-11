José Duarte, diretor municipal de Urbanismo na autarquia do Porto, disse esta quarta-feira que o acordo de 2014 entre o município e a imobiliária Selminho, da família de Rui Moreira, se baseou em informação técnica.Ouvido no Tribunal de S. João Novo, indicou que o documento "traduzia a abertura para, na revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), com os devidos estudos, se ponderar a alteração de parte da zona de escarpa" para área de construção possível.