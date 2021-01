Comunicado que coloca em causa ministra da Justiça apagado do site da DGPJ

com as informações erradas sobre o currículo de José Guerra "era do conhecimento do Gabinete da senhora Ministra da Justiça desde aquela data".

O até hoje diretor-geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça, Miguel Romão, emitiu esta segunda-feira um comunicado, publicado na Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) e enviado às redações, onde responsabilizava a ministra da Justiça Francisca Van Dunem por todas as suas ações.Esse mesmo comunicado foi retirado do site da DGPJ por quebrar as regras, avançou o jornal Observador citando o Ministério da Justiça que terá confirmado a decisão. "O comunicado em causa é da autoria de um dirigente do Ministério da Justiça (DGPJ), cuja demissão, nesse momento, já fora aceite pela Ministra da Justiça, pelo que foi inserido no Portal da Justiça à margem das regras (elementares) definidas para o efeito", justifica o Ministério da Justiça.Em causa está o caso da falsificação do currículo de José Guerra, escolhido para procurador europeu, que terá sidodo conhecimento de Francisca Van Dunem, segundo Miguel Romão aponta.O link do comunicado continua ativo mas este não aparece na página principal do site da DGPJ onde anteriormente surgia. Só com o link se consegue aceder ao comunicado.O comunicado, que pode ler aqui , garante que o conteúdo da polémica carta