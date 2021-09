Comunistas sofrem derrota no Alentejo

A CDU sofreu uma pesada derrota eleitoral, com perdas importantes no Alentejo. Foi o próprio secretário-geral do PCP a reconhecê-lo.Jerónimo de Sousa disse que os resultados ficaram aquém do que a CDU "desejava". "Quem anda nesta vida… muitas vezes perde-se.Talvez alguns só saibam ganhar...", ressalvou. Sobre se esta foi a sua última campanha eleitoral, reafirmou: "Não está nada previsto nesse sentido! Para vosso descanso, um dia deixarei de ser secretário-geral do PCP."u O Alentejo é cada vez menos vermelho. Ontem, os comunistas viveram mais uma noite de pesadelo. A primeira câmara a cair foi a de Alvito, que passou para o PS.n"Não foi o resultado que desejávamos""reconheço naturalmente que existem perdas""Muitas vezes os reveses são lições e ensinamentos"