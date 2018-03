Concurso que dá milhões à Câmara de Lisboa sob suspeita

Autarquia envolvida em alegado caso de favorecimento.

22:11

Um concurso feito pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e que deverá dar à autarquia mais de 125 milhões de euros, em 15 anos, está sob suspeita de favorecimento.

De acordo com a TVI 24, a multinacional JC Decaux, que detém há quase 40 anos o monopólio da publicidade exterior na capital, ter-se-á esquecido de assinar a proposta do concurso, algo obrigatório segundo o regulamento do mesmo e previsto na lei.

Sem esta assinatura, a empresa candidata seria automaticamente expulsa, mas o mesmo não aconteceu e a JC Decaux acabou mesmo por ser a escolhida.

O negócio de milhões, entre a autarquia lisboeta e a JC Decaux, é considerado o concurso do século no setor da publicidade.