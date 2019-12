Confederação do Turismo diz que esperava mais do Orçamento do Estado para 2020

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, afirmou esta quinta-feira que esperava mais da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), realçando como "ponto positivo" o facto de ser o primeiro a esperar um excedente.

O responsável falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências do chefe de Estado aos parceiros sociais.

"Esperávamos mais deste Orçamento do Estado. Esperávamos que tivesse mais medidas para a competitividade da economia portuguesa" que "são poucas", referiu Francisco Calheiros aos jornalistas no final da reunião, adiantando que espera agora pela discussão na especialidade da proposta de OE2020.

O presidente da CTP destacou, no entanto, como "ponto muito positivo" do OE2020 o facto de ser o primeiro que prevê um excedente orçamental, pela indicação que dá aos investidores e aos credores de que Portugal é, "de facto, um país com as contas o mais certas possível".

A previsão de um excedente (que o Governo espera que seja de 0,2% em 2020), disse ainda Francisco Calheiros, é também um sinal que o país dá para que "um dos indicadores que tem vindo a ter pior performance nos últimos anos, que é o investimento, possa vir a crescer".

Ainda assim, considerou ser preciso caminhar no sentido de obter uma folga orçamental maior, promovendo uma reforma do Estado.

"Algo que vamos falando já há muitos anos é que para haver excedentes maiores é fundamental que tenhamos uma reforma do Estado. É isso que as empresas querem para termos um Estado mais barato e mais eficiente e amigo da competitividade", referiu.

No âmbito destas audiências, o Presidente da República recebeu hoje de manhã representantes das centrais sindicais CGTP e UGT.

Durante a tarde recebe os representantes das confederações patronais CTP - Confederação do Turismo Português, CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal e CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

A proposta do OE2020 foi entregue no dia 16 de dezembro pelo executivo minoritário socialista na Assembleia da República (AR) e começará a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 09 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 06 de fevereiro.