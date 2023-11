Confederação Empresarial de Portugal concorda com dissolução do Parlamento mas queria eleições mais cedo

O presidente da CIP afirmou esta sexta-feira concordar com a decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento, permitindo a viabilização do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), mas considerou excessivo o período de quatro meses até às eleições.

"Acreditamos que não havia muita margem de manobra para fazer diferente, seja na marcação de eleições, seja em criar condições para que, de alguma maneira, o orçamento pudesse ser aprovado. O único ponto com que nós, porventura, estamos em desacordo é com o tempo em que as eleições foram marcadas", afirmou Armindo Monteiro em declarações à agência Lusa.

Segundo o líder da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a aprovação do OE2024 não seria, por si só, determinante, não fosse o atual contexto inflacionista: "O legislador já previu que em momentos de crise política o Estado possa funcionar com regime duodecimal, o que não nos causaria grande perturbação, mas, em contextos de inflação significativa, não é fácil manter um país a funcionar neste regime", sustentou.