Conferência da DGS reúne governantes, decisores e peritos para discutir saúde global, alianças e acesso às vacinas

Uma conferência organizada pela DGS, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, terá lugar esta quinta-feira a partir das 8h30 no Centro Cultural de Belém com Marta Temido, ministra da saúde, como anfitriã da sessão de abertura.O evento, que ocorrerá online, contará com a presença de mais de 30 oradores onde se incluem governantes, decisores políticos, representantes de instituições europeias e nacionais e peritos nacionais e internacionais de diversas áreas.Temas como "a saúde global em tempo de pandemia, as alianças estratégicas UE-África, nomeadamente no acesso a vacinas, ou a promoção da cobertura universal em saúde", serão o foco da sessãp, segundo descreve um comunicado da DGS.Através de mensagens gravadas, participarão Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Amina Mohammed, Vice-Secretária-Geral das Nações Unidas, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e Tedros Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde.A sessão contará ainda com Augusto Santos Silva e para encerrar estará a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e com o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.