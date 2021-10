O histórico dirigente do CDS-PP António Pires de Lima e também antigo ministro da Economia no governo de Pedro Passos Coelho anunciou este sábado a sua saída do partido. Sábado ficou marcado pelo anúncio de um conjunto de figuras centristas que decidiram seguir o mesmo caminho."O que o presidente [Francisco Rodrigues dos Santos] fez nas últimas 48 horas é a maior desqualificação dos militantes do CDS", afirmou este sábado Pires de Lima, numa entrevista à SIC.