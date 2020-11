Congresso do PCP deve respeitar recolhimento obrigatório, alerta Presidente da República

O Presidente da República considera “desejável” que o Congresso do PCP, de 27 a 29 deste mês, decorra de acordo com as regras do estado de emergência.



“É verdade que a lei prevê expressamente que as atividades políticas e sindicais não podem ser atingidas pelo estado de emergência. Está lá um artigo. Mas também é verdade que a perceção (já falei nisso muitas vezes) é que aquilo que é determinado para uns é também determinado para todos”, afirmou o Chefe de Estado em Fátima, lembrando que “o que quer que sejam as medidas a adotar (...) - o que dependerá muito da evolução dos números nos próximos dias - é desejável que seja para todos”.



Ver comentários