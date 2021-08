O tabu sobre a sucessão de António Costa na liderança do PS ainda não será desfeito no Congresso do partido que se realiza este fim de semana em Portimão. Mas os quatro putativos sucessores vão estar em destaque.Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes e Fernando Medina foram escolhidos a dedo para estarem ao lado de Costa na mesa do congresso.