Congresso do PSD: Lista de Tiago Sá Carneiro inclui apoiantes dos três candidatos às diretas

O militante social-democrata Tiago Sá Carneiro, que apoiou Miguel Pinto Luz nas diretas do PSD, encabeça uma lista ao Conselho Nacional que inclui apoiantes das três candidaturas que concorreram às diretas de janeiro.

Em declarações à Lusa, ainda antes de serem conhecidas as listas ao Conselho Nacional do PSD, o social-democratas adiantou que a lista é composta não só por apoiantes de Miguel Pinto Luz, mas também da candidatura de Luís Montenegro e também do presidente do partido, Rui Rio.

"Obviamente que este é um projeto que nós continuamos a acreditar. A maior parte dos elementos que fazem parte decidiram apoiar Miguel Pinto Luz nas eleições diretas do PSD. Vamos ao encontro das ideias dele. Existem alguns elementos da lista, depois das eleições diretas é normal que existam membros de outras listas que apoiaram Luís Montenegro e também o Dr. Rui Rio que também queiram integrar essa lista porque esta lista é uma lista geracional", declarou.

Esta lista que engloba elementos de vários distritos, inclusivamente dos Açores e da Madeira, apresenta-se pela primeira vez a votos, tendo como expectativa a eleição do maior número de lugares possível.

Apesar de assumir que a lista segue os princípios defendidos por Pinto Luz, Tiago Sá Carneiro mostrou-se disponível "para fazer a defesa dos melhores interesses do PSD nos próximos dois anos no Conselho Nacional."

Encabeçada por Tiago Sá Carneiro, esta lista ao Conselho Nacional tem como número dois o presidente do PSD de Almada e vereador da Câmara Municipal de Almada, Miguel Salvado, seguindo-se João Ramos da Guarda e Nélia Vaz dos Açores.

Entre os 70 elementos que compõe a lista, destaca-se ainda Firmino Pereira que foi vice-presidente da Câmara de Gaia, José Policarpo, atual presidente da mesa do PSD de Évora, ou Ricardo Andrade, que foi presidente do PSD de Loures.

Entre os apoiantes de Luís Montenegro, nomes como Norberto Brito, do PSD de Arcos de Valdevez e Pedro Vilão que foi secretário-geral do PSD de Coimbra.

"A única expectativa que nos temos é que iremos lutar para ter o melhor resultado possível", afirmou, sublinhando que vai estar disponível para contribuir para as eleições autárquicas e para as eleições regionais dos Açores.

No dia 05 de fevereiro, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz, que foi candidato à liderança do PSD, disse que não iria associar-se a qualquer lista ao Conselho Nacional.