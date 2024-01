Congresso do PS/Madeira confirma Paulo Cafôfo como novo líder regional

O XXI Congresso do PS/Madeira, que assinala a confirmação de Paulo Cafôfo como novo presidente, decorre entre este sábado e domingo no Funchal, contando com a presença do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, na sessão de encerramento.

Numa antecipação do encontro, feita à agência Lusa na quinta-feira, o líder do PS/Madeira assumiu a abertura da estrutura regional a outras forças políticas para uma solução de governo alternativa ao PSD na região, afirmando o seu partido como "o grande impulsionador" de uma mudança.

"Não escondo aqui [que] a minha estratégia possa passar por acordos [com] partidos que estejam dispostos de uma forma genuína e não se queiram vender como outros partidos já se venderam, como o PAN, como o próprio CDS", disse Paulo Cafôfo, referindo-se ao acordo de incidência parlamentar assinado entre o PAN e os sociais-democratas que viabiliza o executivo regional de coligação PSD/CDS-PP.

O PS mantém o estatuto de maior partido da oposição madeirense, mas sinalizou uma pesada quebra na votação nas eleições legislativas de 24 de setembro de 2023, passando de 19 deputados em 2019 (51.207 votos - 35,76%) para 11 mandatos (28.840 votos - 21,89%), circunstância que motivou a saída do líder regional, Sérgio Gonçalves.

Na sequência, o ex-presidente do PS/Madeira Paulo Cafôfo, que em 2019 obteve o melhor resultado eleitoral de sempre dos socialistas no arquipélago, candidatou-se outra vez à liderança da estrutura regional do partido sem opositor e foi eleito a 2 de dezembro.

Paulo Cafôfo, que integra o atual Governo da República, liderado por António Costa, agora demissionário, desempenhando o cargo de secretário de Estado das Comunidades, obteve 1.450 votos (98,65%) nas eleições internas, tendo o partido indicado que foi "a maior votação de sempre".

O XXI congresso regional, cuja sessão de abertura está marcada para as 10h45, vai assim confirmá-lo como novo líder do PS/Madeira.

A agenda dos trabalhos para este sábado inclui a apresentação do relatório de atividades dos órgãos cessantes e o debate e votação das propostas de alteração estatutária, bem como a apresentação e votação da Moção de Estratégia Global, entre as 14h45 e as 18h00, e a discussão e votação de várias moções setoriais.

No domingo, após a votação e proclamação dos resultados da eleição para os órgãos regionais do PS/Madeira, realiza-se a sessão de encerramento, agendada para as 12h30, com intervenção do novo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos.