Conheça a lista de candidatos do PSD às eleições legislativas

O PSD divulgou, esta segunda-feira, as listas de candidatos do partido às eleições legislativas de 10 de março.Como cabeça de lista estão: Paulo Moniz nos Açores, Emídio Sousa em Aveiro, Gonçalo Valente em Beja, Hugo Soares em Braga, Hernani Dias em Bragança, Liliana Reis em Castelo Branco, Rita Júdice em Coimbra, Sónia Ramos em Évora, Miguel Pinto Luz em Faro, Dulcineia Moura na Guarda, Telmo Faria em Leiria, Luís Montenegro em Lisboa, Pedro Coelho na Madeira, Rogério Silva em Portalegre, Miguel Guimarães (no Porto, Eduardo Oliveira e Sousa em Santarém, Teresa Morais em Setúbal, José Pedro Aguiar Branco em Viana do Castelo, Amilcar Almeida em Vila Real e António Leitão Amaro em Viseu.Conheça a lista na íntegra







À saída do Conselho Nacional do PSD, Luís Montenegro assinalou que está "muito satisfeito e com grande sentido de responsabilidade para dar a resposta que mais nenhum partido pode dar".



"Um bom resultado é ganhar com conforto que nos permita ter maioria", asseverou.