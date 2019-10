Conheça os cenários possíveis do novo Governo

É uma peça-chave num Executivo de António Costa, mesmo sabendo-se de antemão de que o ‘Ronaldo’ das Finanças quer voos mais altos em instituições menos políticas. Poderá só fazer uma parte do mandato.A socióloga tornou-se numa das pessoas mais próximas de António Costa. Depois de ter sido adjunta do primeiro-ministro subiu a ministra da Presidência, lugar que deverá manter num próximo Executivo.Apesar de manifestar vontade de sair, deverá manter-se na pasta pelo menos até ao final da presidência portuguesa da UE. A partir daí, poderá não fazer a legislatura e abrir portas a uma promoção de João Gomes Cravinho.É uma das apostas de António Costa para o futuro do PS e candidato à sucessão de António Costa no partido. O primeiro-ministro promoveu-o a meio da anterior legislatura e deverá mantê-lo na mesma pasta no próximo Governo.Há muito que ambiciona um lugar no Governo, mas tem sido o braço-direito de Costa no PS. Falou-se do seu nome nas últimas remodelações governamentais. Poderá assumir uma pasta mais política ou na área da Justiça.