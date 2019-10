Conheça Rafael: o YouTuber musculado candidato a deputado pelo PAN

Rafael Pinto tinha uma revelação a fazer aos seus mais de 19 mil seguidores no Youtube: ia encabeçar a listas a deputado pelo PAN nas legislativas de 2019. "Sim pessoal, é verdade. Não é clickbait." Sob o barulho de um piano motivacional, o jovem de 23 anos anunciou a novidade para a câmara, sentado na mesma sala onde um mês antes havia filmado vídeos sobre nutrição para bodybuilders e o sentido da vida.



Nos últimos dois anos, o novo cabeça de lista do PAN Braga falou para a câmera, vestido ou de tronco nu, sobre vários temas, que alimentaram os seus dois canais na plataforma Youtube - um de fitness e nutrição, que tem mais de dois anos, e outro de política, aberto há dois meses no âmbito das legislativas.





Quando anunciou aos seus seguidores a candidatura à Assembleia da República, as reações não tardaram a aparecer. "Estava à espera de encontrar alguma estranheza, mas as mensagens de apoio foram incríveis. Muitas pessoas, mesmo até quem já conhecia há anos, pediram-me apenas para não me tornar no que outros políticos já mostraram ser - sem causas e valores ou pior, corruptos", explicou à SÁBADO o youtuber