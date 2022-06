Conselheiro do primeiro-ministro britânico demite-se após polémicas durante pandemia

As imagens, divulgadas em maio pelo canal ITV News, surgiram na semana em que foi publicado o relatório da alta funcionária Sue Gray, sobre as festas ilegais realizadas na residência oficial de Johnson durante o confinamento. Nas fotografias, o primeiro-ministro britânico aparecia com um copo na mão, possivelmente a meio de um brinde, com outras pessoas à volta de uma mesa.



O Conselheiro do primeiro-ministro britânico, Christopher Geidt, demitiu-se esta quarta-feira, após alegado envolvimento de Boris Johnson em várias polémicas sobre festas ilegais durante a pandemia."Com pena, sinto que é justo que me demita do meu posto de Conselheiro do primeiro-ministro", referiu Geidt, numa declaração.