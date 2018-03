Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselheiro do PSD julgado por prevaricar

Mota e Silva contratou uma empresa do pai para prestar serviços de consultoria à Câmara.

Por Fátima Vilaça | 08:57

O recém-eleito membro do Conselho Nacional do PSD, Joaquim Mota e Silva, que é também presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, distrito de Braga, começou esta quarta-feira a ser julgado, no Tribunal de Guimarães, acusado de prevaricação em cargo político.



Em causa está a contratação dos serviços do pai, Albertino Mota e Silva – que também foi autarca em Celorico – para ser consultor nas áreas financeira, económica e de gestão do município. A contratação foi feita por ajuste direto, uma semana depois de o agora conselheiro do PSD ter tomado posse na Câmara de Celorico. Pelos serviços de consultoria pagava ao pai 1750 euros mensais.



Joaquim Mota e Silva prestou declarações durante parte da manhã, assim como o então vice-presidente, Inácio Silva, a quem o autarca atribuiu a responsabilidade pela contratação da empresa do pai. O edil confirmou a tese que tinha apresentado na fase de instrução do processo. Garantiu desconhecer que a empresa que tinha acabado de contratar pertencia ao pai.



O juiz de instrução decidiu mandar o caso para julgamento, referindo que Mota e Silva "mentiu de forma despudorada", uma vez que quando prestou declarações na Polícia Judiciária de Braga, ainda na fase de inquérito, chegou a admitir o "evidente conflito de interesses".



Após o julgamento, Mota e Silva disse ao CM estar "de consciência tranquila". "Tudo se vai esclarecer", frisou.