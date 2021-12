Conselho de Ministros aprova regime transitório de execução orçamental

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o regime transitório de execução orçamental, que funcionará até à entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), de acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado.

"Foi aprovado o regime transitório de execução orçamental que vigorará até à entrada em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2022", pode ler-se num dos pontos do comunicado do Conselho de Ministros de esta quinta-feira.

O regime transitório de execução orçamental verifica-se quando há "a rejeição da proposta de lei do Orçamento do Estado", como sucedeu no dia 27 de outubro, mas também se "a tomada de posse do novo Governo" tiver ocorrido "entre 01 de julho e 30 de setembro".