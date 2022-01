Conselho Económico e Social quer mais apoios à família e direitos parentais

O Conselho Económico e Social (CES) defendeu esta terça-feira o reforço das políticas de apoio à família e dos direitos parentais, assim como a melhoria dos salários e do acesso à habitação, para incrementar a natalidade em Portugal.

A recomendação foi assumida pelo CES num parecer intitulado "A Natalidade: Uma Questão Económica, Política e Social", que teve como relatora Ana Drago, e que foi aprovado em Plenário esta terça-feiea, após uma discussão de vários meses numa comissão especializada.

"Este trabalho é mais que um parecer, pois eu procurei coordenar um relatório que contou com os contributos de muitos especialistas e de conselheiros do CES de vários quadrantes, resultando num trabalho coletivo [...], num diagnóstico certeiro sobre o problema da natalidade", explicou Ana Drago à agência Lusa no final do plenário do CES.