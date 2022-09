Conselho Estratégico do PSD criado por Rio vai reduzir-se na direção de Montenegro

O Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, órgão dinamizado pelo anterior líder Rui Rio, vai passar a ter uma dimensão mais reduzida e centrada apenas numa estrutura nacional, deixando de prever secções temáticas descentralizadas.

De acordo com a proposta de alteração ao regulamento do CEN que a direção de Luís Montenegro levará a votos no Conselho Nacional de quinta-feira, este órgão mantém intactos os seus objetivos e competências, mas passará a ter de articular-se com outras estruturas do partido, como o grupo parlamentar, o Instituto Francisco Sá Carneiro, ou o movimento Acreditar, criado pelo novo líder para elaborar o programa do partido às próximas legislativas.

O CEN foi apresentado na anterior direção em 2018 como uma das principais bandeiras de Rui Rio e teve como missão elaborar documentos em várias áreas, mas também criar uma estrutura de porta-vozes nas várias áreas da governação, embora o anterior presidente tenha sempre negado que se tratasse de um 'governo sombra'.