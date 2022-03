Costa afirma que Portugal acolheu até segunda-feira 17.504 refugiados

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que Portugal já recebeu até ao momento 17.504 refugiados provenientes da Ucrânia, dos quais 6.200 são menores, e defendeu que o país agilizou o conjunto de procedimentos para a reconhecimento do estatuto de refugiado.António Costa avançou este dado na abertura da sessão plenária da Comissão Permanente da Assembleia da República, num debate sobre a agenda do próximo Conselho Europeu, que se realiza na quinta e sexta-feira em Bruxelas."Como a História nos tem revelado, quem tem uma fronteira externa um dia estará sempre na primeira linha de uma onda de refugiados. Portugal agilizou muito significativamente todos os procedimentos de reconhecimento de refugiados. Até segunda-feira, temos 17.504 refugiados em Portugal, 6.200 dos quais menores", destacou o líder do executivo.Neste ponto relativo aos cidadãos menores, António Costa adiantou que "mais de 600 já estão inscritos e a frequentar a escola pública". Na abertura do debate, o primeiro-ministro voltou a condenar a intervenção militar russa na Ucrânia, manifestou disponibilidade de Portugal apoiar o regime de Kiev e defendeu o reforço "da Europa da defesa"."A aprovação da bússola estratégica, na segunda-feira, reafirma com especial oportunidade um instrumento, num momento onde claramente existe uma complementaridade entre a NATO e a União Europeia na defesa da Europa", sustentou.António Costa participa esta terça-feira no debate preparatório do Conselho Europeu, que decorre na Assembleia da República e adiantou que a guerra na Ucrânia vai ser o tema dominante da sessão.A apreciação dos efeitos secundários das sanções à Rússia, que se traduzem em preços muito elevados no setor das energias também será um dos temas em cima da mesa. A estabilização dos preços e o auxílio direto a empresas também será um dos temas discutidos no próximo Conselho Europeu.