Conselho Nacional confirma Congresso do CDS-PP nos dias 27 e 28 de novembro

O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou este domingo a convocatória do 29.º Congresso do partido para os dias 27 e 28 de novembro, com 64% de votos a favor e 29% contra, disse à Lusa fonte oficial do partido.

De acordo com a mesma fonte, votaram a favor da proposta apresentada pela direção 145 conselheiros (64%), contra 65 conselheiros (29%) e 16 abstiveram-se (7%).

Também o regulamento da reunião magna e o regulamento para a eleição dos congressistas foram aprovados na reunião deste domingo do órgão máximo entre congressos.

O Conselho Nacional do CDS-PP está reunido por videoconferência e à porta fechada desde cerca das 11h00, para analisar os resultados das eleições autárquicas e marcar o 29.º Congresso do partido, que será antecipado.

São candidatos à liderança do CDS o atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado centrista e presidente da distrital de Braga, Nuno Melo.