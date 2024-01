Conselho Nacional da Iniciativa Liberal reúne-se domingo e debate temas do programa eleitoral

O Conselho Nacional da IL discute no domingo temas que constarão do programa eleitoral às próximas legislativas, como a reforma fiscal, a imigração ou o aeroporto, um documento elaborado com o contributo de independentes e personalidades da sociedade civil.

De acordo com informação adiantada à Lusa por fonte oficial do partido, o Conselho Nacional dos liberais decorre no Porto, no domingo, começando pelas 14h30 com uma intervenção do presidente da IL, Rui Rocha, que será aberta à comunicação social.

O resto dos trabalhos decorrerá à porta fechada e serão debatidos alguns dos temas que vão fazer parte do programa eleitoral com o qual o partido se vai apresentar às eleições de 10 de março, entre eles a reforma fiscal, da justiça e da administração pública, além da imigração e do aeroporto.

A IL, segundo informação adiantada à Lusa, envolveu personalidades da sociedade civil no desenvolvimento do programa eleitoral, um processo que "decorreu em processo colaborativo aberto à participação de todos os membros do partido".

"A Iniciativa Liberal sempre considerou essencial uma maior abertura dos partidos à sociedade civil para que mais pessoas, com o seu conhecimento e experiência, tragam mais qualidade ao debate político no país e demonstrando que os partidos não se podem fechar em si próprios", defende.

Da lista divulgada destas personalidades que deram o seu contributo para o documento estão nomes que integram já o Conselho Consultivo do Laboratório de Ação Política da Iniciativa Liberal (ILab), a evolução do gabinete de estudos que foi lançado em maio do ano passado.

Assim, deram contributos para o programa eleitoral o ex-secretário de Estado do Emprego Pedro Silva Martins, o presidente da direção da AEMinho - Associação Empresarial do Minho Ricardo Costa, o desportista e atleta olímpico David Rosa ou os professores universitários Francisco Pereira Coutinho e Graça Canto Moniz (candidata independente da IL pelo círculo de Lisboa).

Os juristas Henrique Burnay e Vera Chaves, a advogada Marta Esteves, o economista e cabeça de lista independente por Coimbra, Pedro Brinca e a economista Vera Gouveia Barros são outros dos nomes apontados pelo partido como tendo dado os seus contributos.

Da agenda da reunião dos conselheiros liberais faz ainda parte a apresentação e deliberação da candidatura às eleições de 10 de março.

No final do ano passado, o presidente da IL revelou que voltará a ser cabeça de lista por Braga, tendo ainda anunciado que Bernardo Blanco e Mariana Leitão concorrerão por Lisboa, Carlos Guimarães Pinto e Patrícia Gilvaz pelo Porto, João Cotrim Figueiredo pelo círculo da Europa e o independente Pedro Brinca por Coimbra.