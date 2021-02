Sessenta conselheiros estavam, às 22:30, inscritos para intervir no Conselho Nacional do CDS-PP, que arrancou cerca do meio-dia, pelo que a moção de confiança à Comissão Política Nacional não deverá ser votada antes da 01:30 de domingo.

Cada um dos conselheiros nacionais tem direito a usar da palavra durante três minutos, mas quase nenhum dos centristas ouvidos até agora conseguiu cumprir o tempo.

A reunião arrancou pelas 12:10 e estão previstas, pelo menos, mais três horas de trabalho pela frente.