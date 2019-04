Constitucional aprova denominação 'Basta' para a coligação encabeçada por André Ventura

"Finalmente, estava difícil", diz André Ventura ao Correio da Manhã.

Por Marta Ferreira | 13:08

O Tribunal Constitucional aprovou esta sexta-feira a denominação 'Basta' para a coligação entre Partido Popular Monárquico, o Partido Cidadania e Democracia Cristã e movimentos Chega e Democracia 21.



A coligação para as eleições europeias foi chumbada três vezes pelo Constitucional e, à quarta, André Ventura, o presidente do partido 'Chega', mudou o nome da coligação para 'Basta', uma mudança aceite pelo Tribunal.



Ao Correio da Manhã, André Ventura mostrou-se satisfeito com o resultado positivo do requerimento e confirma que será cabeça de lista da coligação nas eleições europeias.



"Finalmente, estava difícil mas é uma decisão definitiva", revelou acrescentando que a coligação terá a mesma identidade que o partido 'Chega', que encabeça, e que só assim poderia ser.



O também comentador da CMTV sublinha que tanto a composição como a identidade da coligação será a mesma, mudando apenas o nome.



"Acho importante que o 'Chega' vá às eleições e não fique de fora por razões de secretaria. Agora os portugueses podem decidir", conclui André Ventura.



A coligação começou por ser denominada por 'Chega', passou depois a 'Coligação Chega' e por último a 'Europa Chega'. As três denominações foram chumbadas porque correspondiam a uma designação "semelhante" à do Partido 'Chega'.