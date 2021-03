"Conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo": António Costa deixa alerta no arranque do primeiro dia de desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa, publicou, esta segunda-feira, um alerta sobre a primeira fase de desconfinamento em todo o país. Advertiu que a situação pandémica ainda é grave e que na Páscoa mantém-se o dever geral de recolhimento.Os avisos foram partilhados na conta oficial do Twitter do primeiro-ministro logo pela manhã."Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia", sublinhou.

"Esta é uma fase bastante exigente. Recordo que até à Páscoa, inclusivé, mantém-se o dever geral de confinamento. Não podemos correr riscos e deitar tudo a perder. A vida e a saúde estão em primeiro lugar", conclui ainda num alerta aos portugueses.

