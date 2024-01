O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a passar a pente fino as contas bancárias de Miguel Albuquerque, no âmbito do inquérito aberto ao presidente demissionário do governo regional da Madeira. O objetivo desta diligência é apurar se existem eventuais operações financeiras suspeitas nas contas bancárias de Albuquerque.









