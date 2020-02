Contas não suportam diminuição do IVA da luz

O primeiro-ministro avisou este sábado que a aprovação de uma descida do IVA da eletricidade para 6%, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado na especialidade, é "insustentável financeiramente", afirmou no final da cimeira dos ‘Amigos da Coesão’, que juntou em Beja representantes de 17 Estados-Membros da União Europeia.Pelas contas do primeiro-ministro, António Costa, a medida, proposta pelo PSD, BE e PCP, iria representar "uma perda de 800 milhões de euros por ano, metade da verba em causa para Portugal nas negociações do orçamento europeu".Sem nunca falar em crise política, Costa afirmou contudo que se uma proposta nesse sentido for aprovada "será um profundíssimo erro", porque se tratará de uma medida "socialmente injusta e irresponsável do ponto de vista ambiental".E criticou os partidos que eventualmente participem numa coligação negativa, nomeadamente o BE: "Como é que querem ser os campeões do combate às alterações climáticas e depois fazem a demagogia da concessão de incentivos fiscais do aumento do consumo da energia?"Costa defende, em alternativa, que a medida mais adequada e "a única sustentável" passa pelo alargamento da tarifa social, "que na última legislatura passou a cobrir 800 mil famílias e vai continuar na presente legislatura".E deixou um apelo: "Com bom senso, acho que esse problema rapidamente deve ser ultrapassado na próxima quinta-feira" dia da votação final global do Orçamento.António Costa disse este sábado que ainda não é possível quantificar o impacto financeiro da medida do Governo que desce o IVA da luz em função de escalões de consumo, alegando que depende da resposta de Bruxelas. O objetivo "é ter uma autorização legislativa para utilizá-la quando tiver uma resposta da Comissão Europeia e quando se souber como se poderá fazer essa redução ", afirmou.Cerca de uma centena de elementos do movimento cívico Beja Merece + manifestaram-se, este sábado, à entrada do local em Beja onde decorreu a Cimeira dos ‘Amigos da Coesão’. Vestidos de preto, reivindicaram mais investimento público para a região, sobretudo nos transportes.