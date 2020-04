"Continuo a abraçar a minha mulher": Costa diz que não mudou hábitos com a companheira em tempos de pandemia

António Costa esteve esta quarta-feira à conversa com Cristina Ferreira, na SIC, e falou sobre os tempos difíceis que o País atravessa, e que se irão manter nos próximos tempos. "Tenho esperança de que seja antes do verão [que possamos voltar à normalidade], mas não posso governar pela espera", explica o primeiro-ministro, acrescentando que tão cedo não irá haver vacina disponível contra a Covid-19. "Não haverá no mercado antes da primavera ou verão do próximo ano. Significa que vamos viver mais um inverno com um vírus sem vacina", afirma.Nesta fase dolorosa, Costa conta com o apoio da mulher, Fernanda Tadeu, com quem mantém as rotinas de sempre. "Continuo a abraçar a minha mulher, e esse abraço ajuda muito e é fundamental", diz sobre a companheira, que pertence ao grupo de risco, depois de há cerca de um ano ter lutado contra um cancro no pulmão.Durante a conversa com Cristina, Costa, de 58 anos, garantiu que o Governo recebe diariamente "mais material" para garantir a segurança dos profissionais de saúde e deixou uma palavra aos pais, que se encontram preocupados com o ano escolar dos filhos. "Não podemos perder o ano", afirma, acrescentando que está a ser estudada a possibilidade de os alunos terem aulas através da televisão.Costa mostrou-se favorável ao prolongamento do Estado de emergência "com medidas mais claras" e fez um apelo aos portugueses. "As pessoas não podem ir à terra na Páscoa. É duríssimo, até para os emigrantes."