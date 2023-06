O grupo parlamentar do PSD considera existirem “contradições insanáveis” entre as declarações do antigo administrador da TAP Diogo Lacerda Machado, no Parlamento, e diversos documentos e contratos que estão na posse da comissão parlamentar de inquérito à TAP (CPI) e que corroborarão a existência do pagamento de um prémio por parte da companhia aérea à Geocapital, empresa que pertencia a Stanley Ho (magnata chinês já falecido).









