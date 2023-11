Contrato fictício para pagar amigo de António Costa

Lacerda Machado nunca foi advogado da Start Campus. Pelo menos nunca exerceu qualquer função jurídica naquela empresa e foi contratado apenas para fazer a ligação a António Costa, de forma a conseguir que a empresa de Sines ganhasse o concurso milionário para construir o megacentro de dados. Este é o raciocínio do Ministério Público no despacho de indiciação esta quarta-feira apresentado aos arguidos, em que se diz que Lacerda Machado ganhou 143 mil euros desde fevereiro do ano passado apenas para pressionar governantes.









