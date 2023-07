A Assembleia da República (AR) adjudicou por ajuste direto mais de 95% dos contratos que firmou em 2022, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas (TdC) sobre o exercício do ano passado, agora tornado público.



No conjunto, os procedimentos de contratação administrativa lançados em 2022 pelo Parlamento foram 2163, num valor global de 11,5 milhões de euros.









