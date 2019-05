Contributo para a luta contra o Cancro

O cancro é responsável, em média, por 26% do total de óbitos registados na União Europeia (UE) todos os anos.Os Fundos Europeus avaliam diariamente novos estudos que vão sendo desenvolvidos na área, como forma de poderem apoiar a nível financeiro os trabalhos meritórios.A doença caracteriza-se pelo crescimento descontrolado de células ‘danificadas’. Ainda assim, é possível evitar mais de 30% das mortes por doença oncológica.A contribuir para a cura está o diagnóstico precoce, que é cada vez mais frequente graças a programas de rastreio e a terapias adequadas.A ação da UE em matéria de cancro é vasta. Entre os vários projetos que contam com financiamento da UE, o Bridges e o B-Cast permitem melhorar as abordagens dos ensaios genéticos utilizados para determinar se uma mulher está mais exposta ao risco de contrair cancro da mama.O Ultraplacad é um outro projeto que desenvolve um dispositivo capaz de detetar sinais precoces de cancro através de simples análises ao sangue.de participação de Fundos Europeus na construção do Centro de Saúde de Carnaxide, para responder às necessidades.de euros é o montante total disponibilizado pela UE para financiar mais de 150 projetos ligados à diabetes.foi o ano em que a UE criou o Pacto Europeu para a Saúde Mental para apoiar doentes psicológicos.