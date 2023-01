"Convém que haja certeza": Marcelo explica o porquê de enviar eutanásia para o TC

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quarta-feira que "por uma questão de certeza de direito" voltou a perguntar ao Tribunal Constitucional se há legitimidade na última formulação da lei da eutanásia.Marcelo sublinhou a importância de saber se a última versão adotada pela Assembleia da República preenche as exigências do Tribunal Constitucional.

Para o chefe de Estado, esta avaliação é necessária por se tratar uma "questão central em matéria de direitos, liberdade e garantias".

O chefe de Estado português lembra que o decreto da Assembleia da República aprovado em 09 de dezembro "pretendeu sanar as contradições apontadas à versão anterior, optando por um regime menos restritivo no tocante à morte medicamente assistida não punível, ao suprimir a existência de doença fatal e a alusão a "antecipação da morte"".





"Se não houver dúvidas de constitucionalidade, a lei [da despenalização da morte medicamente assistida] pode ir para a frente", concluiu.O Presidente da República invocou ainda a orientação do Tribunal Constitucional (TC) para não acolher no seu pedido de fiscalização preventiva da eutanásia a alegação de inconstitucionalidade colocada pelas assembleias regionais da Madeira e dos Açores.

É de recordar que o chefe de Estado não acolheu um pedido das assembleias legislativas regionais dos Açores e da Madeira no sentido de levantar a questão da inconstitucionalidade por não terem sido ouvidas antes da aprovação.

E não o fez por duas razões, a primeira das quais, "porque é orientação constante do TC, em casos paralelos, não entender que há uma obrigação de ouvir as regiões autónomas, uma vez que a matéria é tratada a nível nacional e não há uma diferença específica para as regiões autónomas".

"Já aconteceu isso, por exemplo, no caso da maternidade de substituição", exemplificou Marcelo Rebelo de Sousa.

A segunda razão que o motivou a não acolher o pedido das assembleias regionais relacionou-se com o universo e a diversidade de cobertura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no território nacional e com a possibilidade de essas diferenças regionais serem posteriormente modeladas em regulamentação do diploma.

"É verdade que há serviços regionais de saúde que não autónomos do SNS. E é verdade que o diploma, na parte da aplicação, está pensado para o SNS e para entidades que, no fundo, só têm competência no território continental, mas isso é resolúvel na regulamentação do diploma", defendeu o Presidente da República.

Na perspetiva do chefe de Estado, ao regulamentar-se a aplicação à Região Autónoma dos Açores e da Madeira, caso a eutanásia venha a entrar em vigor, "aí têm de intervir" as instituições regionais.

Nessa altura, "trata-se de aplicar a lei, uma vez entrada em vigor, por serviços tão diferentes do território continental", acrescentou.