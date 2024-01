A convenção da Aliança Democrática (AD) decorre este domingo no Estoril e vai contar com nomes como Paulo Portas, Carlos Moedas, Nuno Melo, Luís Montenegro, mas não vai contar com a presença de Passos Coelho.Estão previstos os discursos de Nuno Melo, líder do CDS-PP, pelas 11h00, o de Paulo Portas, antigo líder do CDS-PP, pelas 13h00 e Luís Montenegro, presidente do PSD, ao final da tarde, no encerramento da convenção.