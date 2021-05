"Saúde e emprego, salário e pensão - é assim que vai ser”. São as prioridades do Bloco de Esquerda (BE), que deixa a porta aberta à negociação com o PS para o próximo Orçamento de Estado. Sem referir abertamente a disponibilidade, Catarina Martins - coordenadora reeleita - balizou este domingo, em Matosinhos, as exigências a António Costa: “Justiça fiscal é a condição para o nosso País aliviar rendimentos médios, enquanto financia um plano de habitação, a transição climática e uma transição social para o pleno emprego. Vai ser assim ou Portugal falha”.









No rol de erros apontados ao Governo, das finanças à habitação, recordou os “poderosos” vistos como “pés descalços”. “É mais fácil encontrar uma agulha no palheiro de um grande devedor, do que um milionário que pague todos os seus impostos”, disse no fecho da convenção nacional, em Matosinhos.

Mas atirou também à “direita tingida de extrema-direita”, referindo que Rui Rio quer levar o Chega ao Governo e perdeu capacidade de disputar o centro com o PS: “O PSD é um fantasma que só vibra quando alguém grita ‘morte ao socialismo’”.





A abertura do Bloco a um entendimento com o PS foi clarificada por outras caras do partido. “Esse campo de negociação está sempre em aberto; não estamos a falar de confronto nem devemos estar”, indicou Marisa Matias. “Disponibilidade para negociar existe, é verdadeira e é séria, mas entendimentos sobre políticas concretas e decisivas”, esclareceu Mariana Mortágua. “Nunca se fugiu à negociação. Quem fugiu foi António Costa, que recusou um acordo escrito”, disse Fernando Rosas, para quem o PCP poderá “convergir” na pressão ao Governo por medidas urgentes para o País.





A lista de Catarina Martins obteve 54 dos 80 lugares na mesa nacional do BE - ganhara 70 em 2018 -, a lista crítica de Ana Sofia Ligeiro 17 cadeiras e as outras duas listas as restantes nove.

“Calcanhar de Aquiles”



Marisa Matias assumiu que as autárquicas são um dos “calcanhares de Aquiles” para o Bloco.





Rui Moreira e a Selminho



João Teixeira Lopes disse que “Rui Moreira trata a autarquia [do Porto] como se fosse a administração da Selminho”.





Venda de barragens



Jóni Ledo criticou a venda de 6 barragens: “A resistência do povo transmontano não verga”.





PS afirma que foi o Bloco que divergiu



“Se o Bloco volta a estar realmente disponível para negociar, sem anátemas e sem querer ter o exclusivo da verdade, o PS saúda a retoma dessa abertura”, referiu Porfírio Silva. Mas indica que foi o Bloco que “decidiu divergir do caminho de convergência e decidiu votar contra o Orçamento ao lado da direita”.