“Converter o medo em esperança”: Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações do 10 de Junho

O Presidente da República aproveitou as cerimónias do 10 de Junho para lembrar, como o tem feito noutras ocasiões, mas agora de forma mais veemente, que o País precisa de acordar para a nova realidade resultante da pandemia de Covid-19 e fazer as mudanças que se impõem."Percebemos mesmo que em Portugal ela significou até agora cerca de 1500 mortes, mais dezenas de milhares de pacientes, mais três centenas de milhares de desempregados, oito centenas de milhares de trabalhadores em layoff, milhares e milhares de empresas paradas meses, setores totalmente paralisados? Ou comparamos com outras epidemias e com outras crises financeiras e económicas das últimas décadas e minimizamos o que vivemos?", questionou Marcelo.E outras perguntas se seguiram, num misto de preocupação e alerta. "Percebemos mesmo que a pandemia ainda não terminou e que a economia e a sociedade ainda estão longe de terem arrancado sustentadamente?", disse. "Hoje, com o que já sofremos e o que vamos sofrer, o que o 10 de Junho nos impõe é não perder o instante irrepetível, honrar os mortos, mobilizar os vivos, unir as vontades, converter o medo em esperança", concluiu.