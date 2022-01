A coroa de flores foi deixada num banco em frente ao Caldas, a sede do CDS, onde Francisco Rodrigues dos Santos discursou na noite de domingo. Para consolo dos que ficam, rezemos pelos que nos deixam nesta hora de pesar. Paz à sua alma, que descanse a Comissão Política Nacional, do CDS-PP e o seu excelso presidente", pode ler-se no cartão que acompanhou a coroa.





