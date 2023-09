Paulo Branco, ex-funcionário do Ministério da Defesa arguido no processo ‘Tempestade Perfeita’, terá financiado a compra de uma casa de luxo na Comporta, em agosto de 2020, com alegadas ‘luvas’ recebidas nos negócios suspeitos de corrupção das obras realizadas no ex-Hospital Militar de Belém. Adquirido por 197 500 euros, o imóvel foi submetido a obras de remodelação, no valor de quase 150 mil euros, e colocado à venda, em 2022, por 980 mil euros.









Ver comentários