Costa aceita mexidas no Orçamento Suplementar para evitar "conflito"

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o Orçamento Suplementar de 2020, depois de ter obtido as garantias do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República de que não haveria pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade do documento.









Marcelo Rebelo de Sousa enviou cartas a António Costa e a Ferro Rodrigues, que foram publicadas no site da Presidência com o anúncio da promulgação do documento. O Chefe do Executivo garantiu ao Chefe de Estado que, apesar de as alterações introduzidas pelos partidos da oposição no Orçamento Suplementar, e que totalizam 1400 milhões de euros de impacto nas contas públicas, não iria promover “a abertura de um conflito institucional”. Apesar disso, na resposta a Marcelo, Costa voltou a reiterar que as medidas aprovadas violam a chamada ‘norma-travão’. Mas reconheceu que o impacto é “recuperável no ano seguinte”.

O Orçamento Suplementar chegou a Belém na quarta-feira e, em pouco mais de 24 horas, Marcelo deu luz verde ao documento, justificando a promulgação com “a situação excecional vivida”. Foi aprovado a 3 de julho, com votos a favor apenas do PS, votos contra de PCP, CDS, PEV, Chega e Iniciativa Liberal e abstenções de PSD, BE e PAN.



PORMENORES



Números do Governo



Costa anexou um quadro com o impacto das medidas: 400 milhões de despesa e mil milhões em receitas não arrecadadas.





Fisco e Segurança Social



A devolução antecipada dos Pagamentos Especiais por Conta não usados tem um impacto de 150 milhões. A redução do prazo de garantia no subsídio de desemprego outros 30 milhões.





Manuais e PME



A não reutilização dos manuais escolares custará 35 milhões de euros e o apoio extra ao rendimento dos microempresários outros 19 milhões.