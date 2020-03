Costa admite aumento de 36 para 300 camas no Curry Cabral se pandemia de coronavírus se agravar

António Costa visitou esta quarta-feira o Hospital Curry Cabral, em Lisboa. No fim da visita, o primeiro-ministro explicou aos jornalistas que se deslocou até ali para expressar o "profundo agradecimento" a todos os profissionais de saúde e fez saber que que está a ser avaliada "a capacidade que o hospital tem de alargar de 36 para um total de 300 camas e outras soluções de recurso que poderão ser necessárias se a pandemia tiver uma evolução muito dramática", diz.Em declarações aos jornalistas no final desta visita, António Costa quis enaltecer o "trabalho extraordinário" que os profissionais têm vindo a fazer nos diversos hospitais, incluindo no Curry Cabral, onde encontram internados vários infetados com coronavírus.O primeiro-ministro deu ainda conta de que se foi inteirar "dos desafios que os profissionais sentem no dia-a-dia, do apoio que necessitam por parte do Governo" e quis "avaliar a situação que aqui [Curry Cabral] existe"Em atualização