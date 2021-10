Costa afirma que abordou com Nancy Pelosi relações transatlânticas e luso-americanas

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que abordou com a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidas, Nancy Pelosi, temas de política externa como as relações transatlânticas e bilaterais e a integração da comunidade lusodescendente.

A democrata Nancy Pelosi foi recebida por António Costa, em São Bento, depois de ter participado em reunião plenária da 67ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO, onde recebeu o prémio "Women for Peace and Security Award" [Prémio Mulheres para a Paz e Segurança], atribuído pela primeira vez por esta Assembleia.

Na mensagem que colocou na sua conta oficial na rede social Instagram, o líder do executivo português destacou o papel da presidente da Câmara dos Representantes do Estados Unidos em defesa da democracia norte-americana e de uma "agenda progressista".

"Recebi hoje Nancy Pelosi que se tem destacado pelo seu papel de liderança, sobretudo em defesa da vitalidade da democracia dos Estados Unidos e da agenda progressista", assinalou António Costa.

Segundo o primeiro-ministro, na audiência com Nancy Pelosi, foram abordados "temas de política externa, com enfoque na relação transatlântica e o relacionamento bilateral". "Destaquei a boa integração da comunidade lusodescendente nos Estados Unidos, refletida na presença crescente de luso eleitos em cargos de relevo, a nível federal, estadual e local", acrescentou António Costa na sua mensagem.

Durante a sua presença em Lisboa, Nancy Pelosi foi também recebida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Na sessão plenária da 67ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO, esta manhã, em Lisboa, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos considerou que "as mulheres são campeãs a lutar contra a corrupção", o que equivale a "fortalecer a democracia", alertando para a situação atual das mulheres no Afeganistão.

Por sua vez, na mesma sessão, o primeiro-ministro português considerou essencial o reforço da solidariedade entre Estados-membros da NATO e criticou as "crises de confiança" nos processos do Afeganistão e Indo-Pacífico, num discurso em que pediu maior combate à pirataria no Atlântico Sul.