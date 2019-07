Costa percebe e respeita decisão de Carlos César abandonar o parlamento

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que percebe e respeita a decisão de Carlos César de abandonar o parlamento na próxima legislatura e disse que a "determinação" do líder da bancada socialista venceu o seu otimismo.

Falando no jantar de fim da legislatura da bancada do PS e logo após Carlos César ter anunciado que não se recandidataria ao lugar de deputado nas próximas eleições legislativas, António Costa discursou para destacar a "determinação" como uma das "grandes qualidades" do seu líder parlamentar.

"Ao longo destes quatro anos tivemos sempre a mesma conversa e, apesar de o meu otimismo nunca me ter permitido desistir da insistência, a verdade é que a determinação de Carlos César venceu o meu otimismo", disse.