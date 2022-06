Costa afirma que projetos do PRR estão a avançar

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que Portugal está a avançar na execução dos programas mais complexos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e evocou "a derrota" dos céticos sobre o futuro do Parque das Nações pós-Expo98.

Esta posição foi transmitida por António Costa na parte final de um longo discurso que proferiu na sessão de apresentação da segunda fase do concurso do programa Agendas Mobilizadoras no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações.